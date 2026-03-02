ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι

Έπειτα από ένα τετράμηνο, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε θα μπει ξανά σε ομαδικές προπονήσεις στη Νάπολι, ενώ, έρχονται κι άλλες επιστροφές!

Ο Λουκάκου είναι ξανά παρών σκοράροντας και στο φινάλε του ματς με την Ελλάς Βερόνα. Ο Ντε Μπρόινε επιστρέφει άμεσα στις υποχρεώσεις του με τη Νάπολι και σύντομα θα το κάνουν επίσης οι ΜακΤόμινεϊ και Ανγκισά.

Ο Κόντε έχει λόγους να χαμογελά τις τελευταίες μέρες και θα υποδεχθεί ξανά στις κανονικές προπονήσεις τον Βέλγο «μαέστρο», ο οποίος έλειψε πολύ.

Εκείνος είχε τραυματιστεί σε νίκη (3-1) επί της Ίντερ στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», είχε χρειαστεί να υποβληθεί και σε επέμβαση και απουσίασε συνολικά 128 μέρες.

Πλέον, θα μπει σε κανονικό ρυθμό δουλειάς αυτή την εβδομάδα και σταδιακά θα επιστρέψει και στα πλάνα του προπονητή του, που περιμένει επίσης και τους ΜακΤόμινεϊ και Ανγκισά.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Όλες οι εξελίξεις - Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιου της Πάφου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Βόμβες» ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι μετά από 4 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΚ: Παραιτήθηκαν όλοι!

ΑΕΚ

|

Category image

Τώρα μπορεί να δει πιο ψηλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέδρο Μάρτινς για την κατάσταση στο Κατάρ: «Υπήρξαν πύραυλοι, αλλά νιώθω ασφαλής μέχρι στιγμής»

Ελλάδα

|

Category image

Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι ο Μεντβέντεφ: «Κανείς δεν ξέρει πότε θα είμαστε σε θέση να φύγουμε»

Τένις

|

Category image

Πάει ΓΣΠ για δήλωση τίτλου!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Για να γίνει το απόλυτο αφεντικό - Πλάνο με μία αλλαγή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» και τον αθλητισμό – Αναβολή Final Four στη Λεμεσό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σιγή ιχθύος στην ΑΕΚ - Τίποτα μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πάντα

ΑΕΚ

|

Category image

Πάφος FC: Ο εκπρόσωπος στην ΚΟΠ είπε «φτάνει» μετά τον μη ορισμό ξένου διαιτητή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα στο Ακρωτήρι - Πληροφορίες για αναχαιτίσεις ιπτάμενων αντικειμένων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επέστρεψε ο Ντέλιας, επέστρεψε η... χαρά του ποδοσφαίρου

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη