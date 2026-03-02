ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΚ: Παραιτήθηκαν όλοι!

Αναλυτικά:

Μετά τις ψεσινές εξελίξεις και την τοποθέτηση του Προέδρου του Σωματείου, Άνδρου Καραπατάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρία των Διοικητικών Συμβουλίων του Σωματείου και της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύσσωμα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Σωματείου και Εταιρείας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό θα προγραμματιστούν Γενικές Συνελεύσεις.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από μέλος των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων να ηγηθεί της επόμενης ημέρας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και της Εταιρείας θα συνεχίσουν να ασκουν κανονικά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.