Δημοσιευτηκε:

Κωστής: «Όλοι ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα για την επίτευξη του στόχου»

Έτσι αντιμετωπίσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, την ισοπαλία στην «Αρένα».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστής εξέφρασε ικανοποίηση από την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, τονίζοντας πως η εβδομάδα που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολη.

Αρχικά είπε: «Eixαμε μία δύσκολη εβδομάδα. Πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και δείξαμε πως έχουμε χαρακτήρα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα πως όλοι ενωμένοι, θα δώσουμε τον αγώνα για την επίτευξη του στόχου».

Και πρόσθεσε για την στήριξη προς το πρόσωπο του: «Οι άνθρωποι της διοίκησης και αυτοί που είναι μαζί μου, εκτιμούν τη δουλειά που γίνεται μαζί μου και αποφάσισαν να με στηρίξουν με εκκωφαντικό τρόπο. Οι παίκτες απέδειξαν πως ήταν μία κακή παρένθεση με τον Ακρίτα. Έδωσε ένα μικρό μέρος πίσω αυτής της στήριξης. Θα δώσουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε γιατί χτίσαμε γερά θεμέλια».

