Ομόνοια: 412 εισιτήρια για Ριέκα

Αναλυτικά:

Από την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον αγώνα με την HNK Rijeka, που θα διεξαχθεί στην Κροατία, στις 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:45 (τοπική ώρα), στο πλαίσιο της knock-out φάσης του UEFA Conference League.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 412 θέσεις στη Νότια κερκίδα του γηπέδου.

Η γηπεδούχος ομάδα εκδίδει ονομαστικά εισιτήρια και κατά την είσοδο των φιλάθλων στην κερκίδα θα γίνεται ταυτοποίηση του εισιτήριου με την πολιτική ταυτότητα του κάθε φίλαθλου. Στους φίλαθλους που δεν θα κατέχουν εισιτήριο στο όνομά τους δεν θα επιτρέπεται από τη γηπεδούχο ομάδα η είσοδος στο γήπεδο.

Διευκρινίζεται πως δεν είναι εφικτό να γίνουν αλλαγές στα στοιχεία των φιλάθλων μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου που ήδη έχει υποβάλει ο κάθε φίλαθλος.

Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι εξαιρετικά περιορισμένος και ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται όπως προχωρήσουν στην αγορά κουπονιού (εισιτηρίου) μόνο όσοι φίλαθλοι είναι βέβαιοι ότι θα ταξιδεύσουν στην Κροατία.

Διαδικασία διάθεση εισιτήριων

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει με αγορά κουπονιού.

Εντός 2-3 εργάσιμων ημερών το εισιτήριο του αγώνα θα αποστέλνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχώρησε ο κάτοχός του.

Η διάθεση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται στις 23 Φεβρουαρίου 2025

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται μόνο διαδικτυακά.

Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων έχουν με την πιο κάτω σειρά όσοι φίλαθλοι είχαν συμπληρώσει την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Τρίτη και Τετάρτη (10-11/02)

– Το 55% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών από την προσέλευση των φιλάθλων στους εντός έδρας αγώνες.

Πέμπτη και Παρασκευή (12-13/02)

– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.

– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Σάββατο (14/02)

– Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα εισιτήρια τότε τα εναπομείναντα θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις κατάταξης με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

Δευτέρα (16/02) μέχρι Δευτέρα (23/02)

– Εάν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια θα γίνεται ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο μας.

Οι φίλαθλοι που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κουπόνι σύμφωνα με τη διαδικασία προτεραιότητας, θα λάβουν σχετικό μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Για την αγορά κουπονιού είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο

– Αριθμός πολιτικής ταυτότητας

– Ημερομηνία γεννήσεως

– Κινητό τηλέφωνο

– Email

Τιμή εισιτηρίου: €15

– Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη 10/02 από τις 14:00 μέχρι και τη Δευτέρα 23/02 στις 14:00