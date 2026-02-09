Ο Σεμέδο... ανάγκασε και την UEFA να ασχοληθεί μαζί του!
Ανάρτηση από την UEFA.
Μέχρι και η UEFA... αναγκάστηκε να ασχοληθεί με το Γουίλι Σεμέδο που έκανε μαγική εμφάνιση στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο παιχνίδι μεταξύ της Πάφου και της Ομόνοιας.
Μέσω του λογαριασμού του Conference League στο «Χ», η UEFA ασχολήθηκε με το χατ τρικ του 31χρονου επιθετικού.
🎩 Willy Semedo hat-trick 🥵— UEFA Conference League (@Conf_League) February 9, 2026
📸: @OMONOIAfootball | #UECL pic.twitter.com/MCot7Z0w5S