Ο Σεμέδο... ανάγκασε και την UEFA να ασχοληθεί μαζί του!

Ανάρτηση από την UEFA.

Μέχρι και η UEFA... αναγκάστηκε να ασχοληθεί με το Γουίλι Σεμέδο που έκανε μαγική εμφάνιση στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο παιχνίδι μεταξύ της Πάφου και της Ομόνοιας.

Μέσω του λογαριασμού του Conference League στο «Χ», η UEFA ασχολήθηκε με το χατ τρικ του 31χρονου επιθετικού.

