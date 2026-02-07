ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Η αποστολή για το διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: Η αποστολή για το διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής (8/2) με την Πάφο εκτός έδρας

Αναλυτικά η ενημέρωση: 

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (08/02, 19:00) εκτός έδρας, αγώνα απέναντι στην Πάφος FC για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Άνδρεου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο«Στέλιος Κυριακίδης» θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cablenet.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παντελίδης: «Μακάρι να... τριτώσει το καλό με τα γκολ μου κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Ναν κόντρα στην Καρδίτσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έτοιμος για Χαριλάου ο ΠΑΟΚ, σταθερά εκτός ο Κωνσταντέλιας

Ελλάδα

|

Category image

Νίκη με δέκα παίκτες και κορυφή για τη Λανς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφτάψυχη Νάπολι στη Γένοβα με γκολ στο 95', με παίκτη λιγότερο και με χίλια προβλήματα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δέχεται η Λίβερπουλ τα «θέλω» του Σόμποσλαϊ, για το συμβόλαιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και τώρα... το κυρίως πιάτο!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σημαντική νίκη για τον Αστέρα

Ελλάδα

|

Category image

Με Περέιρα η ΑΕΚ στις Σέρρες - Εκτός ο Σαχαμπό

Ελλάδα

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Χαμός στις Σέρρες για την ΑΕΚ Αθηνών!

Ελλάδα

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μπεργκ: «Ήμασταν καλύτεροι από την ΑΕΛ, έχει μεγάλο κίνητρο η Πάφος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή για το διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και διπλό της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

Συνελήφθη ο 41χρονος γονιός που ξυλοκόπησε προπονητή του Άρη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Eύκολα τη Μαγιόρκα η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη