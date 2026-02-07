Ομόνοια: Η αποστολή για το διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (08/02, 19:00) εκτός έδρας, αγώνα απέναντι στην Πάφος FC για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Άνδρεου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο«Στέλιος Κυριακίδης» θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cablenet.