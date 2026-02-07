ΦΩΤΟΣ: Παρών ο Παπασταύρου

Οι πράσινοι ολοκληρώνουν σήμερα Σάββατο (7/2) την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της Κυριακής (8/2) με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Μοναδικός στόχος για την Ομόνοια είναι η νίκη η οποία θα αυξήσει την διαφορά από την Πάφο και ενδεχομένως από την ΑΕΚ η οποία κοντράρεται με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Την προπόνηση της Παρασκευής παρακολούθησε πάντως και ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου.

Η Ομόνοια ανέβασε πλούσιο φωτορεπορτάζ από την δράση στο Γέρι: