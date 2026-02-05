Αν μία ομάδα απαντά…

Οι πράσινοι ηττήθηκαν στην παράταση από την ΑΕΛ και έμειναν εκτός κυπέλλου.

Πλέον, ο μεγάλος στόχος της ομάδας του Μπεργκ είναι το πρωτάθλημα και σε αυτόν στρέφει την προσοχή του, αρχής γενομένης από το ντέρμπι που ακολουθεί με την Πάφο εκτός έδρας.

Η Ομόνοια πάει Πάφο για διπλό προκειμένου να αυξήσει την διαφορά από τους περσινούς πρωταθλητές. Μία νίκη που θα επαναφέρει τα χαμόγελα στο στρατόπεδο του τριφυλλιού μετά τον αποκλεισμό.

Πάντως, η Ομόνοια κατάφερε σε όλες τις προηγούμενες τις απώλειες να βγάλει αντίδραση.

Πιο αναλυτικά:

Ήττα με Εθνικό πρεμιέρα 2-1: Ακολούθησαν 4 νίκες συνεχόμενες

Ισοπαλία με Άρη 0-0: Ακολούθησαν 3 συνεχόμενες νίκες

Ισοπαλία με ΑΠΟΕΛ 0-0 και ήττα με Απόλλωνα 2-0: Δύο συνεχόμενες νίκες

Ισοπαλία με ΑΕΚ 1-1: 6 συνεχόμενες νίκες, εφτά με το παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΚ.

ΨΑΛ