Αν μία ομάδα απαντά…
Αν μία ομάδα στο πρωτάθλημα απαντά στις απώλειες, αυτή είναι η Ομόνοια.
Οι πράσινοι ηττήθηκαν στην παράταση από την ΑΕΛ και έμειναν εκτός κυπέλλου.
Πλέον, ο μεγάλος στόχος της ομάδας του Μπεργκ είναι το πρωτάθλημα και σε αυτόν στρέφει την προσοχή του, αρχής γενομένης από το ντέρμπι που ακολουθεί με την Πάφο εκτός έδρας.
Η Ομόνοια πάει Πάφο για διπλό προκειμένου να αυξήσει την διαφορά από τους περσινούς πρωταθλητές. Μία νίκη που θα επαναφέρει τα χαμόγελα στο στρατόπεδο του τριφυλλιού μετά τον αποκλεισμό.
Πάντως, η Ομόνοια κατάφερε σε όλες τις προηγούμενες τις απώλειες να βγάλει αντίδραση.
Πιο αναλυτικά:
Ήττα με Εθνικό πρεμιέρα 2-1: Ακολούθησαν 4 νίκες συνεχόμενες
Ισοπαλία με Άρη 0-0: Ακολούθησαν 3 συνεχόμενες νίκες
Ισοπαλία με ΑΠΟΕΛ 0-0 και ήττα με Απόλλωνα 2-0: Δύο συνεχόμενες νίκες
Ισοπαλία με ΑΕΚ 1-1: 6 συνεχόμενες νίκες, εφτά με το παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΚ.
