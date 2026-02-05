Αντίδραση Ομόνοιας για το ακυρωθέν γκολ - «Αυτό προκαλεί. Και προκαλεί πολύ»

Αναλυτικά η ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της Ομόνοιας:

Διαβάζω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, δικαίωσε τον χειρισμό του διαιτητή, Δημήτρη Σολωμού και του VAR με την ακύρωση του γκολ του Κουλιμπαλί με τον ισχυρισμό ότι «έγινε απόκρουση της μπάλας που κατευθυνόταν προς ή κοντά στην εστία», όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Μόνο μου, όπως φαίνεται και από το στιγμιότυπο οθόνης που επισυνάπτω, η μπάλα σίγουρα δεν κατευθυνόταν προς την εστία, ούτε ήταν κοντά στην εστία. Η μπάλα ήταν εκτός μεγάλης περιοχής όταν την κτύπησε ο παίκτης της ΑΕΛ.

Οι «Κανόνες του Παιχνιδιού 2025-26» καθορίζουν σε τρία σημεία γιατί το γκολ θα έπρεπε να μετρήσει, κάτι που όφειλε να γνωρίζει ο κ. Σολωμού και κάτι που ο κ. Νταμάτο θα έπρεπε να υποδείξει στον κ. Σολωμού και όχι να προσπαθεί να δικαιολογήσει μια λανθασμένη απόφαση που έκρινε μια πρόκριση και η οποία – σύμφωνα με τους κανονισμούς – δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

1. Το γκολ θα έπρεπε να μετρήσει καθώς σύμφωνα με τους «Κανόνες του Παιχνιδιού 2025-26» η ενέργεια του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ ήταν «παίξιμο με πρόθεση», το οποίο καθορίζεται ξεκάθαρα από τους κανονισμούς ως ακολούθως:

- Η μπάλα ερχόταν από απόσταση και ο παίκτης είχε ξεκάθαρη εικόνα αυτής

- Η μπάλα δεν κινείτο γρήγορα

- Η κατεύθυνση της μπάλας δεν ήταν απροσδόκητο

- Ο παίκτης είχε χρόνο να συντονίσει την κίνηση του σώματός του, δηλαδή δεν ήταν μια κίνηση ενστικτώδους διάτασης ή άλματος ή μια κίνηση που κατάφερε περιορισμένη επαφή/έλεγχο

2. Το γκολ θα έπρεπε να μετρήσει ακόμη και όταν ερμηνεύσει κανείς τι θεωρείται «σώσιμο» της μπάλας από τον αμυντικό. Εάν ήταν «σώσιμο» της μπάλας από τον αμυντικό της ΑΕΛ το γκολ θα έπρεπε να ακυρωθεί, ωστόσο όπως θα δούμε πιο κάτω οι «Κανόνες του Παιχνιδιού 2025-26» καθορίζουν πως δεν ήταν «σώσιμο» η κίνηση του αμυντικού της ΑΕΛ:

- Το «σώσιμο» είναι όταν ένας παίκτης σταματά ή προσπαθεί να σταματήσει την μπάλα, η οποία κατευθύνεται μέσα ή πολύ κοντά στο τέρμα της ομάδας του, με οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από τα χέρια (εκτός και εάν είναι τερματοφύλακας που βρίσκεται μέσα στη δική του περιοχή πέναλτι) => στην περίπτωσή μας η μπάλα ήταν εκτός μεγάλης περιοχής όταν την κτύπησε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ.

3. Επιπλέον και οι πιο κάτω περιπτώσεις που καθορίζονται από τους «Κανόνες του Παιχνιδιού 2025-26», αποδεικνύουν ότι θα έπρεπε να μετρήσει το γκολ:

- Ένας παίκτης κινούμενος από ή ευρισκόμενος σε θέση offside, εισέρχεται στην πορεία του αντιπάλου και επηρεάζει την κίνηση του αντιπάλου προς την μπάλα, αυτό είναι παράβαση offside εφόσον επιδρά στην ικανότητα του αντιπάλου του να παίξει ή να διεκδικήσει την μπάλα. Αν ο παίκτης κινείται στην πορεία του αντιπάλου και εμποδίζει την προώθηση του αντιπάλου (πχ μπλοκάρει τον αντίπαλο), η παράβαση θα πρέπει να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον κανόνα 12. => Στην περίπτωσή μας ο Κουλιμπαλί δεν κινήθηκε ούτε στην πορεία της μπάλας, ούτε προς τον αντίπαλο. Ήταν, μάλιστα, πολύ μακριά από τον αντίπαλο.

Κλείνοντας, συγχαίρουμε την ΑΕΛ για την πρόκριση και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον θεσμό. Ξεκάθαρα το θέμα μας δεν είναι η ΑΕΛ.

Το πρόβλημα είναι πως, σε μια κρίσιμη φάση του αγώνα, ο διαιτητής καταστρατήγησε τους κανονισμούς διαιτησίας και ακύρωσε ένα καθαρό και κρίσιμο γκολ, έχοντας μάλιστα και την πολυτέλεια να δει την φάση αρκετές φορές σε επανάληψη. Και αντί να τιμωρηθεί για αυτό - καθώς με το λάθος του τιμώρησε την ΟΜΟΝΟΙΑ – βλέπουμε μια προσπάθεια από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ για να τον καλύψει. Αυτό προκαλεί. Και προκαλεί πολύ.

****Οι κανονισμοί που αναγράφω στην ανάρτησή μου αποτελούν αντιγραφή των όσων αναγράφονται στους «Κανόνες του Παιχνιδιού 2025-26»