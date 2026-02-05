ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και τώρα... πάει στη Πάφο για το διπλό

Απαιτείται αντίδραση από του πράσινους στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Παρά το γεγονός ότι έκανε μαζεμένες αλλαγές ο Μπεργκ, η Ομόνοια ήταν κυρίαρχη σχεδόν σε όλα τα στάδια του αγώνα με την ΑΕΛ για το κύπελλο. Όμως ο... θεός της μπάλας συχνά πυκνά τιμωρεί, αφού την πρόκριση πήρε μαζί της στη Λεμεσό η ΑΕΛ.

Πλέον, τα βλέμματα όλα είναι στραμένα στο κυριακάτικο εκτός έδρας ντέρμπι που ακολουθεί με την ομάδα της Πάφου. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ, αν θέλει να πάει μέχρι τέλους πρώτο στην κούρσα του πρωταθλήματος, θα πρέπει να βγάλει αντίδραση και να φύγει με το διπλό από την Πάφο. Άλλωστε χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. 

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για την νίκη, είναι η πνευματική ετοιμότητα. Μέσα στον Φεβρουάριο ακολουθεί φορτωμένο και απαιτητικό πρόγραμμα και η ψυχολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο. Την Κυριακή πάει στην Πάφο (8/2), την επόμενη εβδομάδα μένει Λευκωσία και υποδέχεται την ουραγό Ένωση Νέων Παραλιμνίου (14/2), επόμενη Πέμπτη (19/2) μένει Λευκωσία και ρίχνεται στη μάχη για τους 16 του Conference League απέναντι στην Ριέκα, στις 22/2 ημέρα Κυριακή έχει το ντέρμπι της Λευκωσίας απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, μετέπειτα θα πάει στη Κροατία για την ρεβάνς με την Ριέκα(26/2) και θα έχει μόλις δύο μέρες ξεκούρασης για αντιμετωπίσει τον Απόλλων στο ΓΣΠ (28/2).

Αντρέας Πολυκάρπου

ΟΜΟΝΟΙΑ

