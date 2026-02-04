«Είχαμε ευκαιρίες, η ΑΕΛ δεν είχε - Για τον διαιτητή δεν θέλω…»

Οι δηλώσεις του Χένινγκ Μπεργκ μετά τον αποκλεισμό της Ομόνοιας από την ΑΕΛ στο κύπελλο.

«Φυσικά είμαστε απογοητευμένοι για τον αποκλεισμό. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να κερδίσουμε, από την άλλη η ΑΕΛ δεν είχε. Δυο σουτ εντός στόχου. Στο πρώτο δεν ήμασταν τόσο καλοί, όμως στο δεύτερο και την παράταση καλύτεροι. Για τον διαιτητή δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο».

«Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο δεν οφειλόταν στις αλλαγές που έγιναν. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο ημίχρονο και γίναμε καλύτεροι. Κανονικά με την απόδοση στο δεύτερο και την παράταση μπορούσαμε να τα καταφέρουμε».

«Ο Οντουμπάτζο θα το δούμε πότε θα επιστρέψει. Δεν πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι θα αλλάξει πολλά από τα πλάνα που ετοιμάζουμε για την Κυριακή. Θα δούμε πως θα είναι η κατάσταση των ποδοσφαιριστών μετά και την παράταση, αλλά νομίζω θα είμαστε εντάξει».