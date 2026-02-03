Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη

Με την αποχώρηση του Χαμάς και τον σοβαρό τραυματισμό, πρώτα του Αγκουζούλ και μετέπειτα του Κίτσου που έκανε εξαιρετική χρονιά και ήταν από τους διακριθέντες στην μέχρι στιγμής επιτυχημένη πορεία της Ομόνοιας στην ποδοσφαιρική σεζόν που διανύουμε, ο Χένινγκ Μπέργκ, όλο το τεχνικό επιτελείο και το τμήμα σκάουτινγκ, ήταν υποχρεωμένο να βρει λύσεις.

Οι λύσεις αυτές όμως ήρθαν να αποδείξουν ότι κανείς στην Ομόνοια δεν αστειεύεται φέτος και ότι είναι αποφασισμένοι για μια επιτυχημένη χρονιά. Με την προσθήκη του Οντουμπάτζο από την ΑΕΚ Αθηνών, ομάδα που κάνει Πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια, η επιστροφή του Χρίστου από τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό Λευκωσίας τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετά από συνεχείς καλές εμφανίσεις, όντας μάλιστα και βασικός, σε συνδυασμό με την προσθήκη του Μαγιαμπέλα, δείχνουν ότι η Ομόνοια μπορεί να συνεχίσει και στο 2ο μισό της σεζόν με τον ίδιο ρυθμό σε Κύπρο και Ευρώπη.

Αυτό που ολοκλήρωσε-συμπλήρωσε το καρέ της μεταγραφικής ενίσχυσης του Ιανουαρίου για την Ομόνοια, ήταν η προσθήκη του Μπάλκοβετς, αφού ο 31χρονος Σλοβένος διεθνής, μπορεί να δώσει λύσεις στον Μπεργκ και στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και σαν αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός.

Αντρέας Πολυκάρπου