Ακυρώθηκε το Finalissima του 2026 και αιχμές της UEFA για την Αργεντινή!

Η μεγάλη συνάντηση του Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι δεν θα συμβεί τελικά.

Η UEFA έκανε γνωστό ότι το Finalissima 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν θα γίνει καθώς δεν βρέθηκε εναλλακτική ημερομηνία με την κάτοχο του Copa America.

Ο λόγος ήταν η μετακίνηση της έδρας από το Κατάρ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και η ιδέα του Σαντιάγο Μπερναμπέου δεν έγινε δεκτή από την Αλμπισελέστε με αποτέλεσμα το ματς να μείνει στον... αέρα και εν τέλει η UEFA να ανακοινώνει ότι η συνάντηση της κατόχου του EURO με αυτή του Copa America ακυρώνεται επίσημα.

Μάλιστα η UEFA εξήγησε ότι έκανε ότι ήταν εφικτό για να πείσει την Αργεντινή όμως καμία λύση δεν έγινε αποδεκτή. Συγκεκριμένα, η αρχική πρόταση ήταν να γίνει το παιχνίδι στο Σαντιάγο Μπερναμπέου της Ισπανίας με αναλογία 50-50 οπαδών αλλά έπεσε στο... κενό.

Η δεύτερη ήταν να γίνει ο τελικός σε δύο έδρες. Στις 27/03 στη Μαδρίτη και το Σαντιάγο Μπερναμπέου ο πρώτος αγώνας και ο δεύτερος στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής με την ίδια αναλογία οπαδών χωρίς να υπάρξει ούτε εκεί η χρυσή... τομή.

Η τρίτη και τελευταία προσπάθεια ήταν να γίνει το ματς σε μία ουδέτερη έδρα για τις 27 Μαρτίου με εναλλακτική ημερομηνία την 30η Μαρτίου αλλά επίσης δεν βρέθηκε ανταπόκριση. Η μοναδική αντιπρόταση της Αργεντινής ήταν ο τελικός να γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο όπου η Ισπανία δεν έχει καμία διαθέσιμη ημερομηνία.

Έτσι, αποφασίστηκε να ακυρωθεί η συγκεκριμένη έκδοση της διοργάνωσης με την UEFA να αφήνει αιχμές για την Αργεντινή στέλνοντας ευχαριστίες μόνο στην ισπανική ομοσπονδία.

