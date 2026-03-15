ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ακυρώθηκε το Finalissima του 2026 και αιχμές της UEFA για την Αργεντινή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε αδιέξοδο οδήγησαν οι συνομιλίες της UEFA με την Αργεντινή.

Η μεγάλη συνάντηση του Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι δεν θα συμβεί τελικά.

Η UEFA έκανε γνωστό ότι το Finalissima 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή δεν θα γίνει καθώς δεν βρέθηκε εναλλακτική ημερομηνία με την κάτοχο του Copa America.

Ο λόγος ήταν η μετακίνηση της έδρας από το Κατάρ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και η ιδέα του Σαντιάγο Μπερναμπέου δεν έγινε δεκτή από την Αλμπισελέστε με αποτέλεσμα το ματς να μείνει στον... αέρα και εν τέλει η UEFA να ανακοινώνει ότι η συνάντηση της κατόχου του EURO με αυτή του Copa America ακυρώνεται επίσημα.

Μάλιστα η UEFA εξήγησε ότι έκανε ότι ήταν εφικτό για να πείσει την Αργεντινή όμως καμία λύση δεν έγινε αποδεκτή. Συγκεκριμένα, η αρχική πρόταση ήταν να γίνει το παιχνίδι στο Σαντιάγο Μπερναμπέου της Ισπανίας με αναλογία 50-50 οπαδών αλλά έπεσε στο... κενό.

Η δεύτερη ήταν να γίνει ο τελικός σε δύο έδρες. Στις 27/03 στη Μαδρίτη και το Σαντιάγο Μπερναμπέου ο πρώτος αγώνας και ο δεύτερος στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής με την ίδια αναλογία οπαδών χωρίς να υπάρξει ούτε εκεί η χρυσή... τομή.

Η τρίτη και τελευταία προσπάθεια ήταν να γίνει το ματς σε μία ουδέτερη έδρα για τις 27 Μαρτίου με εναλλακτική ημερομηνία την 30η Μαρτίου αλλά επίσης δεν βρέθηκε ανταπόκριση. Η μοναδική αντιπρόταση της Αργεντινής ήταν ο τελικός να γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο όπου η Ισπανία δεν έχει καμία διαθέσιμη ημερομηνία.

Έτσι, αποφασίστηκε να ακυρωθεί η συγκεκριμένη έκδοση της διοργάνωσης με την UEFA να αφήνει αιχμές για την Αργεντινή στέλνοντας ευχαριστίες μόνο στην ισπανική ομοσπονδία.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη