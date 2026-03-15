Αποβολή για Φουρνιέ για επεισόδιο με φίλαθλο του Πανιωνίου!

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στο κλειστό της Γλυφάδας ανάμεσα στον Εβάν Φουρνιέ και φίλαθλο του Πανιωνίου, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τους κυανέρυθρους, για την Stoiximan GBL.

Ο Γάλλος άσος των ερυθρόλευκων αντέδρασε έντονα μετά από διάλογο που είχε με φίλαθλο του Πανιωνίου, ο οποίος καθόταν στις court seats και είχε φραστικό επεισόδιο μαζί του.

Ο Φουρνιέ έκανε βήματα πριν από μερικές κατοχές και είδε τον εν λόγω φίλαθλο να του απευθύνει τον λόγο. Αφού του απάντησε, ευστόχησε σε τρίποντο και ο διάλογος συνεχίσθηκε, με τον Γάλλος άσο να επιχειρεί να του επιτεθεί. Ευτυχώς, τον εμπόδισαν άμεσα οι διαιτητές και οι συμπαίκτες του, προκειμένου να μην χειροδικήσει.

Οπως ήταν λογικό, ο Φουρνιέρ αποβλήθηκε, ενώ ο φίλος του Πανιωνίου απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Όσον αφορά το ματς, ο Ολυμπιακός είχε δύσκολη αποστολή, όμως στο φινάλε βρήκε τις λύσεις και επικράτησε του Πανιωνίου με 79-71 για την 21η αγωνιστική της GBL.