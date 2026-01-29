ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτυπώνεται η φανέλα με το τριφύλλι για τον Μαγιαμπέλα - Βγήκε το διαζύγιο με Άρη

Εξέλιξη στην Ομόνοια που αφορά τον ακραίο επιθετικό.

Ολοένα και πλησιάζει στην Ομόνοια ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα.

Η διοίκηση των πρασίνων τα βρήκε με την πλευρά του Νοτιαφρικανού ακραίου επιθετικού που να σημειωθεί πως έμεινε ελεύθερος από τον Άρη καθώς βγήκε το... διαζύγιο. Έτσι αλλάζει πόλη και μετακομίζει στη Λευκωσία.

Αν και στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε μία μεταγραφικη περίοδο, όλα είναι πιθανά, φαίνεται πως όλα παίρνουν τον δρόμο τους και ο παίκτης θα αλλάξει φανέλα μετά από 3,5 παρουσίας στον Άρη. Με τους πράσινους της Λεμεσού κατέγραψε συνολικά 125 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 19 γκολ και μοιράζοντας 15 ασίστ.

H ανακοίνωση του Άρη: 

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Νοτιοαφρικανό ακραίο επιθετικό, Μιχλάλι Μαγιαμπέλα.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2022 και είχε καθοριστική συμβολή στις ιστορικές επιτυχίες του συλλόγου. Με τα χρώματα του Άρη, ο Μαγιαμπέλα πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Σούπερ Καπ, ενώ συμμετείχε και στους ομίλους του Europa League.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας, που διήρκεσε τριάμισι χρόνια, κατέγραψε συνολικά 125 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 19 γκολ και μοιράζοντας 15 ασίστ.

Ο Άρης Λεμεσού ευχαριστεί θερμά τον Μιχλάλι Μαγιαμπέλα για την πολύτιμη προσφορά του στον σύλλογο και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας»

 

