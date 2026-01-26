Το μήνυμα της Ομόνοιας στον Κίτσο - «Είμαστε δίπλα σου»

Οι πράσινοι αναφέρονται στον τραυματισμό του Ελλαδίτη μπακ στέλνοντας του το μήνυμα πως η οικογένεια της Ομόνοιας είναι δίπλα του.

Αναλυτικά:

Δυστυχώς αποδείχθηκε σοβαρός ο τραυματισμός του Φώτη Κίτσου στο χθεσινό παιχνίδι με τον Άρη, καθώς μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαφάνηκε πως έχει υποστεί πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου.

Εκτιμάται ότι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για χρονική περίοδο 9-12 μήνες.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη στιγμή στην ποδοσφαιρική καριέρα του Φώτη, αλλά και σημαντική απώλεια για την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Κατά τη χρονική περίοδο της αποκατάστασής του δεν θα είναι μόνος, θα έχει δίπλα του την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την οποία απολαμβάνει την απόλυτη εκτίμηση και αναγνώριση.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και την γρηγορότερη δυνατή επιστροφή στα γήπεδα!

Σιδερένιος Φώτη!