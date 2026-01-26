ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μήνυμα της Ομόνοιας στον Κίτσο - «Είμαστε δίπλα σου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μήνυμα της Ομόνοιας στον Κίτσο - «Είμαστε δίπλα σου»

Ανάρτηση - μήνυμα στον Φώτη Κίτσο από την Ομόνοια

Οι πράσινοι αναφέρονται στον τραυματισμό του Ελλαδίτη μπακ στέλνοντας του το μήνυμα πως η οικογένεια της Ομόνοιας είναι δίπλα του. 

Αναλυτικά: 

Δυστυχώς αποδείχθηκε σοβαρός ο τραυματισμός του Φώτη Κίτσου στο χθεσινό παιχνίδι με τον Άρη, καθώς μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαφάνηκε πως έχει υποστεί πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου.

Εκτιμάται ότι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για χρονική περίοδο 9-12 μήνες.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη στιγμή στην ποδοσφαιρική καριέρα του Φώτη, αλλά και σημαντική απώλεια για την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Κατά τη χρονική περίοδο της αποκατάστασής του δεν θα είναι μόνος, θα έχει δίπλα του την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την οποία απολαμβάνει την απόλυτη εκτίμηση και αναγνώριση.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και την γρηγορότερη δυνατή επιστροφή στα γήπεδα!

Σιδερένιος Φώτη! 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Daily Mail: «Ο Σουμάχερ δεν είναι πια κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»

AUTO MOTO

|

Category image

Πολονάρα: «Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου - Μέχρι τις 20 Μαρτίου θα είμαι στο γήπεδο»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: O Παυλίδης στο Τοπ 5 !

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε και τρομάζει!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συναρπαστικός αγώνας με νικήτρια την Ανόρθωση κόντρα στον Απόλλωνα

Κύπρος

|

Category image

H Red Bull ξεχώρισε την πρώτη μέρα των χειμερινών δοκιμών στη Βαρκελώνη

AUTO MOTO

|

Category image

Μαρκόφσκι: «Έχουμε το Κύπελλο μπροστά μας και βλέπουμε μπροστά...»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κωστή: «Βρισκόμαστε πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε το διπλό ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόνο τα τυπικά για Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Χρίστου «σέρβιρε», ο Μάριο εκτελούσε και ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από το «Τάσος Μάρκου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε ανοικτή ζώνη στο ΣΙΓΜΑ όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ με Άγιαξ ο Γιάρεμτσουκ

Ελλάδα

|

Category image

Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στην Κορτίνα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Γκουίντο Ροντρίγκες από τη Γουέστ Χαμ η Βαλένθια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη