Ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο «9»

Με το καρέ κόντρα στον Άρη στο «Αλφαμέγα», ο Μαροκινός φορ πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ενώ έφτασε συνολικά τα 13 στη σεζόν.

Η εμφάνισή του στο Κολόσσι ήταν εξαιρετική. Ήταν ακριβώς εκεί που έπρεπε σε όλα τα γκολ δείχνοντας με κάθε τρόπο πως αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στο «9» στο πρωτάθλημα.

Υπάρχουν στιγμές που όντως φαίνεται πως ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσός. Η φάση του 4ου γκολ είναι εξαιρετική, τόσο σε δημιουργία, όσο και σε εκτέλεση. Χωρίς υπερβολές στο παιχνίδι του, γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, πόση δύναμη πρέπει να βάλει στο σουτ του και βεβαίως που πρέπει να βρεθεί για να σκοράρει.

