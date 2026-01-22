ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο δεύτερος Ιανουάριος με εξελίξεις για τον Χαμάς

Ήταν 31 Ιανουαρίου 2024 όταν πρόκυπτε συμφωνία μεταξύ Ομόνοιας και Απόλλωνα για μετακίνηση του Αμίν Χαμάς, από τους γαλάζιους στους πράσινους.

Δύο χρόνια αργότερα, έρχεται νέα μεταγραφική περίοδος με εξελίξεις σχετικά με τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή.

Ο 26χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ένα βήμα προς την επίτευξη συμφωνία με τη Ράγια Καζαμπλάνκα, ομάδα της πατρίδας του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μαρόκο το θέμα είναι σε προχωρημένο στάδιο και ίσως και εντός της ημέρας να μπουν και οι υπογραφές σε σχετικά συμβόλαια.

