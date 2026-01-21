Εκτυπώνεται φανέλα για τον Οντουμπάντζο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο δεξί άκρο της άμυνας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα γίνει η πρώτη προσθήκη της Ομόνοιας στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Και πρόκειται για τον Μόουζες Οντουμπάντζο, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2024 βρίσκεται στην ΑΕΚ Αθηνών.

Με τους κιτρινόμαυρους έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι αλλά δεν υπολογίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτό κάνει πιο… εύκολο το έργο της διοίκησης της Ομόνοιας που φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον 32χρονο Άγγλο.

Παίζει κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας αλλά μπορεί να καλύψει και το αριστερό και έτσι δεν θα χρειαστεί να αποκτηθεί παίκτης σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Αμίν Χαμάς, που είναι το πιθανότερο, μιας και έχει πρόταση από ομάδα του Μαρόκο, την οποία η διοίκηση αξιολογεί.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη