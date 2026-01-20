Ομόνοια: Ο σοβαρός τραυματισμός Αγκουζούλ, φέρνει σκέψεις ενίσχυσης - Τι γίνεται με Σεμέδο

Άσχημα είναι τα νέα που αφορούν τον Αγκουζούλ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το 27’ της αναμέτρησης της Ομόνοιας με την Ανόρθωση.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο κεντρικός αμυντικός των πρασίνων φάνηκε ότι υπέστη κάταγμα, λίγο πιο πάνω από τα δάχτυλα, και θα μείνει εκτός δράσης για 2,5-3 μήνες.

Η εξέλιξη αυτή σαφώς ανοίγει τη συζήτηση κατά πόσον η ομάδα της Λευκωσίας θα προχωρήσει σε μεταγραφική ενίσχυση, ώστε να υπάρχουν επιλογές στο κέντρο της άμυνας. Για την ώρα οι ιθύνοντες των πρωτοπόρων του πρωταθλήματος κάνουν διάφορες σκέψεις και τις επόμενες ημέρες θα φανεί εάν θα υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση.

Σχετικά με τον Σεμέδο, για την ώρα οι πιθανότητες για να προλάβει τον Κυριακάτικο (25/01, 19:00) αγώνα στο στάδιο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη είναι μοιρασμένες. Υπάρχει πάντως αισιοδοξία ότι θα είναι σε κατάσταση που θα μπορέσει να βοηθήσει.