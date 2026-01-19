Αυτή είναι η μοναδική κατηγορία που δεν έχει την πρωτιά η Ομόνοια

Η Ομόνοια με το πέρας της 18ης αγωνιστικής είδε τη διαφορά από τη 2η θέση να αυξάνεται στους πέντε βαθμούς.

Προπορεύεται με 42 βαθμούς έναντι 37 της Πάφου, ΑΕΚ και Άρη, με τους πρωταθλητές να έχουν παιχνίδι λιγότερο. Οι πράσινοι εκτός από μία στατιστική κατηγορία, σε όλες τις άλλες έχουν την πρωτιά. Συγκεκριμένα, αυτή είναι η συγκομιδή στα εντός έδρας αφού μάζεψε 23 βαθμούς έναντι 25 του Άρη.

Από εκεί και πέρα, η Ομόνοια είναι πρώτη:

*** Στην ειδική βαθμολογία των εκτός έδρας με 19 βαθμούς έναντι 17 της ΑΕΚ.

*** Στα γκολ υπέρ, έχοντας σκοράρει 42 γκολ.

*** Στα γκολ κατά, έχοντας δεχθεί 10.

Διαθέτει επίσης τους δύο πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος. Δέκα γκολ έχει ο Σεμέδο και εννιά ο Μαέ.