Τα δεδομένα για Αγκουζούλ, Σεμέδο και Ουζόχο

Για τα αγωνιστικά δεδομένα κλήθηκε να μιλήσει μεταξύ άλλων ο Χένινγκ Μπεργκ μετά τη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Ο προπονητής της Ομόνοιας αναφερόμενος στο κατά πόσο υπάρχει εκτίμηση για τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Αγκουζούλ, ανέφερε:

«Δέχθηκε ένα κτύπημα. Δεν είμαστε σίγουροι για το μέγεθος του τραυματισμού, ελπίζω να μην έσπασε κάτι. Θα πρέπει να περάσει από ελέγχους. Ήταν επίπονο για αυτόν να συνεχίσει. Είναι καλό που ο Παναγιώτου ήταν ξανά έτοιμος και ήταν πολύ καλός. Ελπίζουμε να μην είναι ιδιαίτερα σοβαρός ο τραυματισμός του αλλά θα δούμε».

Αναφορικά με τον Σεμέδο και αν πρόκειται να προλάβει τον αγώνα με τον Άρη, ανέφερε ότι κάνει καλή πρόοδο και εξέφρασε την ελπίδα να ξεκινήσει να προπονείται με την ομάδα αυτή την εβδομάδα ώστε να τεθεί στη διάθεσή του. Τέλος, διευκρίνισε ότι η επιστροφή του Ουζόχο, μετά τη λήξη των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.