Μπεργκ: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη νέα νίκη της ομάδας του, με 2-0 επί της Ανόρθωσης που έφερε το τριφύλλι στο +5.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς. Ήταν σκληρό παιχνίδι με την Ανόρθωση που παλεύει με τη θέση στην οποία βρίσκεται. Είχαμε σκληρό παιχνίδι και την Τετάρτη και ίσως φάνηκε λίγο σήμερα αλλά είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες, σκοράραμε δύο γκολ, δεν δεχθήκαμε, δεν είχαν αρκετά σουτ, μόνο μια φορά χρειάστηκε ο Φαμπιάνο και είχε μια καλή απόκρουση. Σημαντικοί τρεις βαθμοί και είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Για το ότι πολλοί προπονητές αναφέρονται στην Ομόνοια ως την καλύτερη ομάδα και αν το +5 προσθέτει έξτρα πίεση στους παίκτες και πώς σκοπεύει να διαχειριστεί το προβάδισμα: «Νομίζω ότι η συγκέντρωσή μας είναι στον εαυτό μας, τις εμφανίσεις μας, τα παιχνίδια, πώς προπονούμαστε, πώς παίζουμε. Έχουμε καλά αποτελέσματα και είναι σημαντικό αλλά υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Το είδαμε σήμερα πως ήταν ισορροπημένο σε πολλά πράγματα, το ίδιο με την ΑΕΚ, το ίδιο με την ΑΕΛ. Άρα δεν υπάρχουν εύκολες νίκες, παλεύουμε για τα πάντα στο γήπεδο και μπορέσαμε να κερδίσουμε παιχνίδια που είναι πολύ καλό. Έχουμε καλή ομάδα, καλούς παίκτες. Ξέρουμε πως είμαστε στο μέσο της σεζόν. Δεν προσπαθώ να κατατάξω σε σειρά τις ομάδες απλά λέω ότι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στη θέση που είμαστε. Είναι καλύτερα να είσαι σε αυτή τη θέση παρά σε οποιαδήποτε άλλη. Πρέπει να το διαχειριστούμε, με αυτοπεποίθηση, κουράγιο, πίστη, και να θυμόμαστε τι μας έφερε σε αυτή τη θέση. Επικεντρωνόμαστε στο ποδόσφαιρο μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας που μπορούμε να βελτιώσουμε, έχουμε και πολλά καλά πράγματα. Πάντα θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιώνουμε πράγματα. Έχουμε καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και υπάρχει ανταγωνισμός. Είμαστε σε καλό δρόμο, είναι μακριά η σεζόν».

Αν υπάρχει εκτίμηση για τον τραυματισμό του Αγκουζούλ: «Δέχθηκε ένα κτύπημα. Δεν είμαστε σίγουροι για το μέγεθος του τραυματισμού, ελπίζω να μην έσπασε κάτι. Θα πρέπει να περάσει από ελέγχους. Ήταν επίπονο για αυτόν να συνεχίσει. Είναι καλό που ο Παναγιώτου ήταν ξανά έτοιμος και ήταν πολύ καλός. Ελπίζουμε να μην είναι ιδιαίτερα σοβαρός ο τραυματισμός του αλλά θα δούμε».

Για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Άρη: «Είναι καλή ομάδα, κέρδισαν τα δύο τελευταία παιχνίδια, γίνονται καλύτεροι και σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι».

Για το πότε επιστρέφει ο Ουζόχο: «Αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Έπαιξαν χθες άρα δεν θα αργήσει να επιστρέψει. Τον περιμένουμε να είναι στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα».

Για τον Σεμέδο κι αν προλαβαίνει τον αγώνα με τον Άρη: «Κάνει καλή πρόοδο, δεν ήταν σοβαρός τραυματισμός. Ελπίζουμε να μπορεί να ξεκινήσει να προπονείται με την ομάδα αυτή τη βδομάδα και θα δούμε αν είναι έτοιμος να παίξει με τον Άρη».