ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο «καυτός» Μαέ άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο «καυτός» Μαέ άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι!

Συνεχίζει «καυτός» ο Ράιαν Μαέ!

Ο Βελγο-μαροκινός επιθετικός της Ομόνοιας σκόραρε άλλη μια φορά, ανοίγοντας το σκορ στο ντέρμπι με την Ανόρθωση στο 39ο λεπτό, με πλασέ στο «ριμπάουντ» μετά από απόκρουση του Κάρλστρεμ σε προσπάθεια του Κίτσου.

Αυτό είναι το δέκατο γκολ του Μαέ στη σεζόν (ένατο στο πρωτάθλημα) ενώ πλέον έχει βρει δίχτυα και στα τέσσερα τελευταία του ματς (συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΚ), σκοράροντας σε αυτά πέντε τέρματα (δύο με Ακρίτα και ένα με ΑΕΛ, ΑΕΚ και Ανόρθωση).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς Ραφίνια η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίνο: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο «καυτός» Μαέ άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVΕ: ΑΕΚ - Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κάρι τρόλαρε τους Χόρνετς που τον ακολούθησαν μέχρι τα αποδυτήρια!

NBA

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Φινάλε με νίκες των πρωτοπόρων επί των ουραγών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προεδρικό τετ-α-τετ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι τέσσερις «ύποπτοι» αγώνες της Super League για το 2025

Ελλάδα

|

Category image

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κρασάβα

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ανόρθωση 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ - Σάκκαρη: «Το έχετε δει από τον Φέντερερ, τον Αλκαράθ και τώρα από μένα»!

Τένις

|

Category image

Οι δύο αλλαγές του Κετσπάγια για το ντέρμπι στο ΓΣΠ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα του Μπεργκ κόντρα στην Ανόρθωση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη