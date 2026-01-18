Ο «καυτός» Μαέ άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι!

Συνεχίζει «καυτός» ο Ράιαν Μαέ!

Ο Βελγο-μαροκινός επιθετικός της Ομόνοιας σκόραρε άλλη μια φορά, ανοίγοντας το σκορ στο ντέρμπι με την Ανόρθωση στο 39ο λεπτό, με πλασέ στο «ριμπάουντ» μετά από απόκρουση του Κάρλστρεμ σε προσπάθεια του Κίτσου.

Αυτό είναι το δέκατο γκολ του Μαέ στη σεζόν (ένατο στο πρωτάθλημα) ενώ πλέον έχει βρει δίχτυα και στα τέσσερα τελευταία του ματς (συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΚ), σκοράροντας σε αυτά πέντε τέρματα (δύο με Ακρίτα και ένα με ΑΕΛ, ΑΕΚ και Ανόρθωση).