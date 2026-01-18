Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα του Μπεργκ κόντρα στην Ανόρθωση

Να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά την πρόκριση στο κύπελλο και να φτάσει σε τέταρτο σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα για να βρεθεί στο +5 θα επιδιώξει η Ομόνοια στο ντέρμπι με την Ανόρθωση στο ΓΣΠ για τη 18η αγωνιστική.

Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με τον αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΚ καθώς οι Φαμπιάνο, Αγκουζούλ, Γιόβετιτς πήραν τις θέσεις των Κυριακίδη, Παναγιώτου και Τάνκοβιτς αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Μασούρας, Άιτινγκ, Π. Ανδρέου, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μαέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κυριακίδης, Μιχαήλ, Ντιουνκού, Μάριτς, Ε. Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς και Νεοφύτου.