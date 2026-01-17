Με Φαμπιάνο κόντρα στην Ανόρθωση η Ομόνοια - Η αποστολη των πρασίνων

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας για το ντέρμπι με την Ανόρθωση, με το τριφύλλι να ανακοινώνει την αποστολή του.

Πρόλαβε ο Φαμπιάνο και είναι μέσα στην αποστολή, αντιθέτως εκτός έμεινε όπως αναμενόταν ο Σεμέδο.

Η αποστολή της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.