Ολοκληρώνει με Ανόρθωση με το... βλέμμα στον Φαμπιάνο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ολοκληρώνει με Ανόρθωση με το... βλέμμα στον Φαμπιάνο

Αν δεν τα καταφέρει ο Βραζιλιάνος, θα διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια ο Κυριακίδης.

Η Ομόνοια ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για το ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση στο ΓΣΠ (16:00). Ένα παιχνίδι που μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες για τους πράσινους, εάν και εφόσον δεν παρουσιαστούν όπως πρέπει για να το κερδίσουν. Το τριφύλλι μπήκε εντυπωσιακά στο 2026 κερδίζοντας δύο σερί ντέρμπι σε πρωτάθλημα και κύπελλο (ΑΕΛ, ΑΕΚ), ενώ προηγουμένως κέρδισε και τον Ακρίτα.

Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Φαμπιάνο ο οποίος έκανε τις προηγούμενες μέρες αγώνα δρόμου για να προλάβει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εάν και εφόσον ο Βραζιλιάνος δεν προλάβει, τότε, ο Μπεργκ θα διατηρήσει τον Κυριακίδη κάτω από τα δοκάρια αφού ο Ουζόχο είναι στο Κόπα Άφρικα.

Από εκεί και πέρα, ο Νορβηγός κατέστησε σαφές στους παίκτες του πως θα πρέπει να κάνουν αρκετά καλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο για να κάμψουν την αντίσταση της Ανόρθωσης. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση οι παίκτες του να παρασυρθούν από το γεγονός πως ο αντίπαλος βρίσκεται σε δυσμενή θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Ο στόχος είναι όπως η Ομόνοια μπει δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και βρει ένα γρήγορο γκολ για να απλοποιήσει τα δεδομένα. Στο παιχνίδι αναμένεται να δώσουν μαζικά το «παρών» τους οι Ομονοιάτες. Θυμίζουμε πως το τριφύλλι ήταν τιμωρημένο στο ντέρμπι κυπέλλου με την ΑΕΚ, συνεπώς το ενδιαφέρον για την επιστροφή στις κερκίδες του κόσμου είναι πολύ πιο έντονο. 

