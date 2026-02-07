Με ένα ματς που τη μία... ενδιαφέρει
Με την Ένωση να υποδέχεται (17:00) τον Εθνικό Άχνας, ξεκινά η δράση της 21ης αγωνιστικής.
Ένας αγώνας που μόνο τη μία ομάδα... ενδιαφέρει. Οι φιλοξενούμενοι θα ψάχνουν το διπλό για να πετύχουν δεύτερη σερί νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Για τους γηπεδούχους, από την άλλη, το κίνητρο είναι η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα αφού είναι μόλις στον έναν βαθμό, ενώ στο μυαλό είναι ο αγώνας κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ την προσεχή Τετάρτη (11/02).
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου
17:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου
16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
18:00 Απόλλων - Ολυμπιακός
19:00 Πάφος FC - Ομόνοια
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου
19:00 Άρης - Ανόρθωση
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ομόνοια15-3-248-1348
2. ΑΕΚ13-4-340-1743
3. Απόλλων12-3-527-1839
4. Πάφος FC12-1-635-1837
5. Άρης11-4-539-1937
6. ΑΠΟΕΛ10-6-336-1536
7. ΑΕΛ9-3-825-2730
8. Ολυμπιακός5-8-717-2423
9. Ακρίτας6-4-1018-3422
10. Oμόνοια Αρ.6-3-1116-2721
11. Ανόρθωση4-8-815-3120
12. Ε.Ν. Ύψωνα5-2-1314-2617
13. Εθνικός Άχνας5-2-1319-3617
14. Ένωση0-1-195-491
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (22η αγων.): Ανόρθωση-Ε.Ν. Ύψωνα (13/02, 19:00), Ακρίτας-Άρης (14/02, 16:00), Ομόνοια-Ένωση (14/02, 17:00), ΑΕΚ- Απόλλων (14/02, 19:00), Ολυμπιακός-Ομόνοια Αρ. (15/02, 15:00), Εθνικός Άχνας-ΑΠΟΕΛ (15/02, 16:00), ΑΕΛ-Πάφος FC (15/02, 19:00)