H Ντόρτμουντ συνεχίζει το κυνήγι στην Μπάγερν

Παραμένει στο κυνήγι της Μπάγερν Μονάχου η Ντόρτμουντ!

Οι Βεστφαλοί πήραν μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στη Βόλφσμπουργκ του σκόρερ Κωνσταντίνου Κουλιεράκη για την 21η Bundesliga και έτσι με 48 βαθμούς είναι στο -3 από τους πρωτοπόρους Βαυαρούς, που έχουν όμως ματς λιγότερο. Στη 15η θέση οι ηττημένοι με 19 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 38' με τον Μπραντ, βλέποντας τη Βόλφσμπουργκ στο 52' να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία με την καρφωτή κεφαλιά του Κουλιεράκη. Ωστόσο, οι Βεστφαλοί δεν τα παράτησαν και έφυγαν με το σπουδαίο «τρίποντο» με το γκολ του Γκιρασί στο 87'.