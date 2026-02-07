Η επιβεβαίωση του ΑΠΟΕΛ για Ολαγίνκα και ο λόγος που έμεινε άνεργος τον Νοέμβριο

Eπιβεβαιώνεται και επίσημα από τον ΑΠΟΕΛ ότι θα ενταχθεί στο ρόστερ του ο Πίτερ Ολαγίνκα.

Οι γαλαζοκίτρινοι με βίντεο προανήγγειλαν τη μεταγραφή του Νιγηριανού επιθετικούς, ο οποίος παραμένει άνεργος από τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε η ομάδα του Βελιγραδίου, με τον Ολαγίνκα υπήρξε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας, αφού ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει για να αναζητήσει καινούργιες προκλήσεις στην καριέρα του.