Η επιβεβαίωση του ΑΠΟΕΛ για Ολαγίνκα και ο λόγος που έμεινε άνεργος τον Νοέμβριο
Ολοκληρώνεται και η τρίτη προσθήκη για τον ΑΠΟΕΛ μετά τους Μίλος Ντέγκενεκ και Ντάνιελ Μαντσίνι
Eπιβεβαιώνεται και επίσημα από τον ΑΠΟΕΛ ότι θα ενταχθεί στο ρόστερ του ο Πίτερ Ολαγίνκα.
Οι γαλαζοκίτρινοι με βίντεο προανήγγειλαν τη μεταγραφή του Νιγηριανού επιθετικούς, ο οποίος παραμένει άνεργος από τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε η ομάδα του Βελιγραδίου, με τον Ολαγίνκα υπήρξε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας, αφού ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει για να αναζητήσει καινούργιες προκλήσεις στην καριέρα του.