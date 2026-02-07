ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε το... αναμενόμενο κι ανέβηκε ο Εθνικός

Με δυο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εθνικός λύγισε την αντίσταση της Ένωσης που αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 23'

Με δυο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο ο Εθνικός λύγισε την αντίσταση της Ένωσης, κερδίζοντας την με 2-0 στο «Τάσος Μάρκου» και πήρε σημαντική ανάσα στην προσπάθεια που καταβάλλει για να παραμείνει στην Α’ κατηγορία.

Η ομάδα της Άχνας, για την οποία ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά το μεγάλο μπαμ της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στην Πάφο FC, έφθασε τους 20 βαθμούς, όσους έχει και η Ανόρθωση, αφήνοντας στην προτελευταία την Ε.Ν. Ύψωνα που είναι προτελευταία με 17 βαθμούς. Στον έναν βαθμό παραμένει στον πυθμένα η Ένωση.

Πάντως, οι βυσσινί ξεκίνησαν καλά τον αγώνα και στο 3’ είχαν δοκάρι με τον Ίμερι, όμως η αποβολή του Σολωμού, ο οποίος πέρασε στον αγώνα στο 13’ και σε διάστημα δέκα λεπτών, πήρε δυο κίτρινες κάρτες και από το 23’ ο Εθνικός απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα.

Το γεγονός αυτό του έδωσε την ευκαιρία να ελέγξει ακόμη περισσότερο την εξέλιξη του παιχνιδιού και στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να λυγίσει την αντίσταση των γηπεδούχων.

Πρώτα στο 50’, έπειτα από μπαλιά του Μασάδο ο Αντερέγκεν με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, ενώ στο 66’ ο Σιβέριο με κεφαλιά νίκησε τον Αντεμπάγιο, ο οποίος απέκρουσε τη μπάλα όμως όπως φάνηκε στην εξέταση από το VAR είχε περάσει τη γραμμή.

ENΩΣΗ: Αντεμπάγιο, Ιωάννου, Σέσκο, Σ. Σολωμού, Κόζαρ (67′ Σάλκοβιτς), Κατσιάρης (59′ Γκόλτσαντ), Ιμέρι, Κούρεζ (13′ Σολωμού), Έλα (67′ Καζάν), Μουσελιάνι (67′ Σιμονόφσκι), Χαραλάμπους.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Φελίπε, Οφόρι, Κονφέ, Νενέκο (81’ Πεχλιβάνης), Παπαγεωργίου, Γιάλλουρος (46′ Μασάδο), Σέχας (46′ Σιβέιρο), Γκονσάλες (61′ Λομοτέι), Γιούσης (76′ Σοάρες), Αντερέγκεν.

ΣΚΟΡΕΡ:  – / 50’ Αντερέγκεν, 66’ Σιβέιρο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:  16’ Σολωμού / 1’ Νενέκο, 12’ Σέχας, 45’ Μουσελιάνι, 61’ Γκονζάλες, 83’ Λομοτέι

ΚΟΚΚΙΝΗ: 23’ Σολωμού (δεύτ. κίτρ.)

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

