Απίστευτο με Δημήτρη Σολωμού στο Ένωση - Εθνικός

Mόλις στο 22’ του αγώνα στο «Τάσος Μάρκου» απέναντι στον Εθνικό η Ένωση έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα την κόκκινη κάρτα αντίκρισε ένας παίκτης που δεν ήταν στο αρχικό σχήμα!

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σολωμού μπήκε στον αγώνα στο 13’ στη θέση του τραυματία Κούρεζ και μέχρι το 22’ πήρε την άγουσα, δεχόμενος δύο κίτρινες κάρτες.

Ο διαιτητής Κυριάκος Αθανασίου τον κιτρίνισε πρώτα στο 16’ για σπρώξιμο στον Γιούση, ενώ στο 22’ του έδειξε και δεύτερη για πάτημα στον Γκονσάλες.