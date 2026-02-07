Aσταμάτητη η Γιουνάιτεντ με τον αναμορφωτή Κάρικ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τον Κάρικ, όλα είναι καλύτερα!

Η αίσθηση που βγάζει το «Ολντ Τράφορντ» είναι τέτοια που μεταφέρει τον ενθουσιασμό του κόσμου γι’ αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Και με δουλειά, κρατώντας χαμηλά το κεφάλι, ο Μάικλ Κάρικ στέκεται αξιοπρεπέστατα στον πάγκο του αγαπημένου του συλλόγου, προσφέροντας ως υπηρεσιακός και βγάζοντας το κλαμπ από το αγωνιστικό τέλμα.

Η Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη με επιβλητικό τρόπο απέναντι στην Τότεναμ με το τελικό 2-0, με τα «σπιρούνια» να μένουν με παίκτη λιγότερο από το 29ο λεπτό και αυτό, όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος, ήταν το καθοριστικό σημείο.

Ο Ρομέρο αποβλήθηκε για πολύ άσχημο πάτημα στον αστράγαλο του Καζεμίρο και είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα, κάτι που σημαίνει ότι θα λείψει από τα επόμενα τέσσερα ματς για την ομάδα του. Τρία για το χρώμα της κάρτας κι άλλο ένα γιατί φορούσε το περιβραχιόνιο.

Στο 38’ ο Εμπουεμό με υπέροχο τελείωμα μετά από τρομερή κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ με πάσα του Μπρούνο και γύρισμα με τη μία από τον Μέινου, έκανε το 1-0. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 81’ κι έπειτα από ένα αρκετά άνετο δεύτερο μέρος για τους γηπεδούχους.

Γέμισμα του Νταλότ, ο Σέσκο δεν πήρε την κεφαλιά, ο επερχόμενος Μπρούνο με το καλάμι σκόραρε για το 2-0 και την τέταρτη σερί νίκη των «κόκκινων διαβόλων».

 

Διαβαστε ακομη