Με το... ραβδί για να ξορκίσει κατάρα

Αν και μιλάμε για την Ανόρθωση, πάει στο ματς με τον Άρη τη Δευτέρα (19:00), έχοντας την ετικέτα του αουτσάιντερ.

Σε ένα ματς που θα έχει νέο... καπετάνιο μιας και το καράβι θα οδηγήσει ο Μάουρο Καμορανέζι. Η συμφωνία με τον Ιταλοαργεντινό επισημοποιήθηκε χθες και αφορά συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η «Κυρία» παίζει με την πλάτη στον τοίχο, ευρισκόμενη σε δύσκολη βαθμολογική θέση και η απόδραση είναι επιβαλλόμενη.

Κάτι που έχει να κάνει από το 2017, όταν ακόμη ο Άρης έπαιζε στο Τσίρειο. Στη νέα έδρα των πρασίνων, το «Αλφαμέγα» και συγκεκριμένα από το 2021 που η «Ελαφρά Ταξιαρχία» μπήκε στο κλαμπ των μεγάλων, η Ανόρθωση σε έξι εξορμήσεις, πήρε δύο ισοπαλίες και δέχθηκε τέσσερις ήττες. Ήταν γενικά και η τελευταία νίκη της Ανόρθωσης επί του Άρη.

Ο Καμορανέζι λοιπόν καλείται να ξορκίσει μία δυσμενή παράδοση και ενδεχόμενο διπλό θα «σβήσει» το χαστούκι από τον Ακρίτα, προσφέροντας ανάσα στους κυανόλευκους. Εκτός επιλογών είναι οι τραυματίες Αρτυματάς, Ντιόν και Ιωάννου.