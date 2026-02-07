Η προτροπή «εδώ και τώρα» προς τη διοίκηση

Η αλλαγή της ΑΕΛ προς το καλύτερο οφείλεται στον Ούγκο Μαρτίνς. Και η αποθέωση προς τον Πορτογάλο τεχνικό μετά την πρόκριση επί της Ομόνοιας ήταν ένα μήνυμα προς τη διοίκηση για να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Ο πρόεδρος, Κώστας Κωνσταντίνου, είπε σε τοποθετήσεις του πως αυτό θα γίνει με κατάκτηση του κυπέλλου είτε με είσοδο στην εξάδα. Πάντως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, είναι μεγάλη η πλειοψηφία του κόσμου της ΑΕΛ που προτρέπει τη διοίκηση να μην περιμένει και να «δέσει» τον Μαρτίνς. Θεωρούν ότι, όποια και αν είναι η εξέλιξη της σεζόν, μαζί του τη νέα σεζόν μπορούν να κοιτάζουν πολύ πιο ψηλά.

Στο μεταξύ επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Στέφαν Κέλερ στην Αλ Ιτιχάντ. Η επιθυμία του παίκτη αλλά και η ελκυστική πρόταση που είχε η ΑΕΛ για τον Καμερουνέζο ήταν αυτά που έπαιξαν ρόλο ώστε να πει αντίο. Η λεμεσιανή ομάδα θα καρπωθεί αρχικά 500.000 αφού πάει ως δανεικός και αν η Αλ Ιτιχάντ θέλει να τον κρατήσει θα βάλει ακόμη ένα εκατομμύριο στα ταμεία της.

Σιγά σιγά οι πανηγυρισμοί κάνουν στην… πάντα και η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Δευτέρας (19:00) με την Ε.Ν. Ύψωνα μπαίνει στην τελική ευθεία. Για να αποκτήσει αξία η νίκη με ανατροπή επί του Άρη, θα πρέπει να πανηγυριστεί διπλό στο «Αμμόχωστος».