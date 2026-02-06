ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαγορευτικό, το ίδιο σκηνικό στην Πάφο

Ο σκληρός τρόπος του αποκλεισμού και ο επόμενος, πιο σημαντικός, στόχος

Ήταν κάπως… σκληρός ο τρόπος που ήρθε ο αποκλεισμός από το κύπελλο για την Ομόνοια μέσα στο ΓΣΠ από την ΑΕΛ στην ημίωρη παράταση. Πλήρωσε την αστοχία της, τα έχει με την ατυχία της αφού είχε δύο δοκάρια στην ίδια φάση για να προηγηθεί αλλά και με την απόφαση του Δημήτρη Σολωμού. Ο ρεφ μετά τη συνομιλία του με το VAR, ακύρωσε το γκολ του Σεμέδο στο 121΄, με το οποίο το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ θα ισοφάριζε ξανά και ενδεχομένως να πήγαινε το ματς στα πέναλτι. Και κάποιοι καθηγητές διαιτησίες στην ανάλυσή τους, σημείωναν πως κακώς έγινε αυτό.

Χάθηκε ένας από τους στόχους όμως ο πιο σημαντικός είναι το πρωτάθλημα και εκεί θα εστιάσουν άπαντες. Σίγουρα έφερε στενοχώρια το αντίο από τον δεύτερο τη τάξει θεσμό αλλά μέσα από αυτό τον αποκλεισμό, πρέπει να πεισμώσει και να χαρεί στο τέλος, ένα άλλο πιο σημαντικό τρόπαιο. Αυτό του πρωταθλήματος. Στο «Στέλιος Κυριακίδης», και στο ματς με την Πάφο την Κυριακή (19:00) δεν πρέπει να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Είναι απαγορευτικό. Δηλαδή να μην μπει η μπάλα στο πλεκτό στις ευκαιρίες που θα βρει. Και ήταν πάρα πολλές στον αγώνα με την ΑΕΛ, με τον Σεμέδο που μπήκε ως αλλαγή, να είναι ο μοιραίος. Η εμφάνιση του β΄ μέρους ήταν πολύ πιο καλή και η είσοδος κάποιων πρωτοκλασάτων, έκανε τη διαφορά. Στο α΄ μέρος, λόγω των πολλών αλλαγών στην ενδεκάδα, ήταν φανερό πως δεν υπήρχε χημεία.

Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ενόψει του ματς με την Πάφο, πέραν των άτυχων Οντουμπάντζο και Μαγιαμπέλα, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Ο Μπάλκοβετς, όπως και ο Χρίστου θα έχουν περισσότερες προπονήσεις με τους συμπαίκτες τους, αν και ο Ντιουνκού τα πήγε αρκετά καλά ως αριστερός μπακ στα δύο ματς που κλήθηκε να καλύψει το κενό. Το αρνητικό για τον Χένινγκ Μπεργκ είναι πως το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και η αμυντική του γραμμή, που δεν άλλαξε σε σχέση με τον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, επιβαρύνθηκε πολύ περισσότερο.

Διαβαστε ακομη