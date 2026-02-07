Στο ντεμπούτο του Καμορανέζι... για κάτι διαφορετικό από πριν έναν χρόνο με Καμορανέζι!

Η Ανόρθωση πέρασε και επίσημα στην δεύτερη εποχή με τον Μάουρο Καμορανέζι.

Ο κόουτς της «Κυρίας» έπιασε εκ νέου δουλειά στην ομάδα της Αμμοχώστου με στόχο να την βοηθήσει να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Το ντεμπούτο του θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (09/02) απέναντι στον Άρη, μία ομάδα που είχε αντιμετωπίσει ακριβώς και πριν από έναν χρόνο με την Ανόρθωση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της περσινής περιόδου, στις 15 Φεβρουαρίου, η Ανόρθωση του Μάουρο Καμορανέζι είχε ηττηθεί με 3-0 από τον Άρη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Σαφώς, στόχος είναι αυτή τη φορά να εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα και η Ανόρθωση να κάνει βήμα προς τα εμπρός, δίνοντας σύνθημα αντεπίθεσης στο ντεμπούτο του Καμορανέζι.