Ντεμπούτο για Κυριακίδη, ο αντί Σεμέδο και η... έκπληξη - Η ενδεκάδα της Ομόνοιας

Με τον Χαράλαμπο Κυριακίδη κάτω από τα δοκάρια της θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η Ομόνοια αφού ο Φαμπιάνο λόγω τραυματισμού δεν μπορεί να βοηθήσει ενώ ο Ουζόχο απουσιάζει στο Κόπα Άφρικα.

Εκτός λόγω τραυματισμού είναι και ο Σεμέδο, με τον Χατζηγιοβάνη να παίρνει φανέλα βασικού ενώ εκτός έμεινε ο Γιόβετιτς, με τον Παναγιώτη Ανδρέου να ξεκινά στο κέντρο μαζί με τους Εβάντρο και Άιτινγκ και να αποτελεί την... έκπληξη από τον Χένινγκ Μπεργκ.

H ενδεκάδα της Ομόνοιας: Kυριακίδης, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Π. Ανδρέου, Άιτινγκ, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς, Μαέ