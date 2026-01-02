ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Η αποστολή για «Στέλιος Κυριακίδης»

Η Ομόνοια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Εκτός αποστολής έμειναν οι Κουλιμπαλί (τιμωρημένος) και Μουσιαλόφσκι. 

Αναλυτικά η ενημέρωση των πρασίνων για την αποστολή: 

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (03/01, 19:00) αγώνα απέναντι στον Ακρίτα για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Μιχαήλ, Ντιουνκού, Κίτσος, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.

 

