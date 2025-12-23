Λίβερπουλ VS Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ της «κλέβει» τον μεγάλο στόχο

Η Λίβερπουλ έχει θέσει υψηλούς στόχους για την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη και ο Αντουάν Σεμένιο είναι στην κορυφή της λίστας για την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Ωστόσο, οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν μεγάλο ανταγωνισμό για τον σταρ της Μπόρνμουθ.





Συγκεκριμένα, τις τελευταίες μέρες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως έχει μπει δυνατά στην κούραση για την απόκτηση του Σεμένιο, θέλοντας να κάνει «ζημιά» στα σχέδια της Λίβερπουλ.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπάρξει μεγάλη “μάχη” ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ και η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει κίνηση.

sportsking.gr