ΒΙΝΤΕΟ: Τραυματίστηκε με άλμα αυτοθυσίας για να μην χτυπήσει τον Σαλάχ!

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ χάρισε τη νίκη στην εθνική ομάδα της πατρίδας του στο 90'+1' του ματς της Δευτέρας, αλλά θα ελπίζει να μην έχει σοβαρό πρόβλημα στον αστράγαλο ο Μοστάφα Μοχάμεντ.

Ο τελευταίος, προσπαθώντας να συμμετέχει στη φάση της ανατροπής, είδε τον Σαλάχ να σκοράρει, αλλά επειδή το κορμί του φορ των «κόκκινων» ήταν στο διάβα του, αποφάσισε να πετάξει το δικό του σώμα από πάνω και να προσγειωθεί άτσαλα.

Όπως μεταφέρεται από τον διεθνή Τύπο, ο Μοχάμεντ φέρεται να έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλο και θα φανεί κατά πόσο θα μπορεί να είναι παρών στο δεύτερο ματς των Αιγύπτιων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Mostafa Mohamed twisted his ankle during Mohamed Salah’s goal. 🤕



He is suffering from significant swelling and could miss the match against South Africa. ❌🇿🇦



(@Mshawky1010) pic.twitter.com/d5s9EuknC4 — Onze Masr 🇪🇬🇬🇧 (@Onzemasr_EN) December 22, 2025

