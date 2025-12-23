Κεκλεισμένων σε Ομόνοια!

Ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε με έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών την Ομόνοια.

Αναλυτικά:

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά από οπαδούς της ομάδας στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (δ)(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων στην κερκίδα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο (κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (δ1β) και (δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

(2) του Ανδρέα Λουγκρίδη προπονητή τερματοφυλάκων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές στις καθυστερήσεις του αγώνα (τους ειρωνεύτηκε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(3) του Ανδρέα Δημητρίου Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος της φιλοξενούσας ομάδας στην ανάπαυλα του ημιχρόνου (η συμπεριφορά του προκάλεσε ένταση στον διάδρομο του χώρου των αποδυτηρίων) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/15.12.2025 (14η αγωνιστική).