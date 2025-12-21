Τι είπε ο Μπεργκ για την πρόκριση, το δίλημμα Φιορεντίνα ή Ριέκα, Εθνικό και Ανδρέου

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας παραχώρησε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ, αναφερόμενος τόσο στην πορεία της ομάδας στο Conference League όσο και στο αυριανό (22/12) παιχνίδι με τον Εθνικό.

Διαβάστε όσα δήλωσε:

«Σε αυτή τη φάση ο κύριος στόχος ήταν να προκριθούμε. Είχαμε δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες με σκορ 0-1. Γενικά οι εμφανίσεις μας ήταν καλές και ταυτόχρονα είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Έπρεπε να κάνουμε πολλές αλλαγές στην ομάδα και να χρησιμοποιήσουμε όλο το ρόστερ κάτι που είναι καλό. Κάναμε καλές εμφανίσεις και είμαστε χαρούμενοι που προκριθήκαμε. Απέναντι στη Ρακόφ ήταν δύσκολο. Είναι δυνατή ομάδα με πολλές φυσικές δυνάμεις, σε καλή αγωνιστική κατάσταση και κάνει καλή πορεία στην Πολωνία όπως επίσης και στο Conference League. Ήταν δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Το έχω πει, πιστεύω ότι αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά και αν κοιτάξει κάποιος τις ευκαιρίες έπρεπε να έρθει 0-0. Σκόραραν από μια καλή εκτέλεση φάουλ σε στημένη φάση και για αυτό κέρδισαν το παιχνίδι».

Αν προτιμά αντίπαλο από Φιορεντίνα ή Ριέκα: «Είναι πολύ νωρίς να πούμε, η μία είναι ομάδα της Serie A που παλεύει για να παραμείνει στην κατηγορία, η άλλη κροατική ομάδα που βρίσκεται συνήθως στις ψηλές θέσεις και από τις καλύτερες στην Κροατία. Διαφορετικού τύπου ομάδες αλλά δεν ξέρω. Έχουμε πολλά παιχνίδια μέχρι να αντιμετωπίσουμε μια από τις δύο».

Για τον Παναγιώτη Ανδρέου: «Είναι καλός παίκτης και μας αρέσουν πολύ αυτά που βλέπουμε από αυτόν. Αγωνίστηκε εκτός έδρας με τη Λωζάνη και τα πήγε πολύ καλά, μπήκε με τον Ολυμπιακό και τα πήγε πολύ καλά. Είναι ήρεμος με την μπάλα αλλά ταυτόχρονα με πολλές δεξιότητες και τεχνική, είναι δυνατός με αρκετή ποιότητα. Τώρα καταλαβαίνει καλύτερα τον τρόπο που παίζουμε, την τακτική και τις θέσεις στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι δείχνει και την ποιότητα που έχει με την μπάλα. Πάει πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις, δουλεύει σκληρά και τα πάει πάρα πολύ καλά όταν του δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί».

Για το παιχνίδι με τον Εθνικό: «Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, ηττηθήκαμε από αυτούς στην αρχή της σεζόν. Στο πρώτο παιχνίδι και όταν τρεις μέρες πριν είχαμε τον αγώνα μας για ευρωπαϊκή πρόκριση. Σίγουρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν από ένα μικρό διάλειμμα και ανυπομονούμε να αγωνιστούμε, εντός έδρας. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοιποιήσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές άρα θα πρέπει να είμαστε φρέσκοι και έτοιμοι. Ανυπομονούμε για τον αγώνα».

Για το ότι ο Εθνικός θα έχει υπηρεσιακό προπονητή κι αν κάνει το παιχνίδι πιο απρόβλεπτο: «Θα έχουν τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Οι προπονητές δεν αγωνίζονται, κάτι που είναι καλό. Πιστεύω έχουν καλούς παίκτες και είναι δυνατή ομάδα. Οι αγώνες τους ήταν ισοδύναμοι, τουλάχιστον με τις περισσότερες ομάδες και παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισαν όσα παιχνίδια ήθελαν. Έχασαν νωρίς τον προπονητή τους, πήραν άλλον και δεν ήταν τόσο ικανοποιημένοι με αυτόν. Αλλά έχουν καλούς παίκτες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, οξυδερκείς και συγκεντρωμένοι για να κερδίσουμε».

Μήνυμα στον κόσμο: «Πριν αρχίσει η σεζόν γνωρίζαμε ότι είχαμε μια πολύ καλή βάση. Αλλά επίσης κάναμε μεγάλη βελτίωση στον τρόπο που αμυνόμαστε, πώς κάνουμε επίθεση και γενικά τον τρόπο παιχνιδιού μας. Πετύχαμε τον στόχο μας στην Ευρώπη, βρισκόμαστε σε καλή θέση στο πρωτάθλημα αλλά θέλουμε ακόμη να βελτιωθούμε, να γινόμαστε καλύτεροι και να έχουμε ακόμη καλύτερες εμφανίσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μέχρι στιγμής πιστεύω βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε ένα καλό γκρουπ παικτών, που δουλεύουν σκληρά στις προπονήσεις και κάνουν ό,τι καλύτερο στους αγώνες. Πολλοί παίκτες έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής και τους χρειαζόμαστε όλους για να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν ό,τι καλύτερο έχουν γιατί ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα είναι μεγάλος, το κυπριακό πρωτάθλημα είναι πολύ καλό, η Πάφος στο Champions League, η ΑΕΚ στο Conference League, επίσης έχουμε και τις άλλες ομάδες που πάντα παλεύουν και είναι κοντά. Είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και για αυτό θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: