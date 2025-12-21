Προκρίσεις για τους «μεγάλους» στο Κύπελλο Γαλλίας

Η Νις έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των εννέα συνεχόμενων ηττών της σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας 2-1 της Σεντ Ετιέν (Ligue 2) και παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Γαλλίας. Σε μια άδεια Allianz Riviera, λόγω τιμωρίας, οι «αετοί» απέφυγαν το εφιαλτικό ενδεχόμενο να φτάσουν τις δέκα σερί ήττες και ολοκλήρωσαν το 2025 με μια νίκη που λειτουργεί ως μικρή ανάσα μέσα στη βαθιά κρίση που βιώνουν. Η τελευταία τους επιτυχία χρονολογούνταν από τις 29 Οκτωβρίου, όταν είχαν επικρατήσει 2-0 της Λιλ, πριν ακολουθήσει μια καταστροφική περίοδος με έξι ήττες στο πρωτάθλημα και τρεις στο Europa League, όπου και αποκλείστηκαν.

Απέναντι στη Σεντ Ετιέν, η Νις μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 11' με τον Ζουμανά Ντιαλό, όμως ισοφαρίστηκε λίγο πριν το ημίχρονο με πέναλτι του Νταβιτασβίλι (44'). Το ματς κρίθηκε στο 72', όταν ο Μοργκάν Σανσόν με ωραίο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-1, σκορ που άντεξαν οι γηπεδούχοι παρά τη μεγάλη υπεροχή της Σεντ Ετιέν στις τελικές (17-8).

Η Ναντ, στο δεύτερο παιχνίδι υπό τον νέο προπονητή Αχμέντ Κανταρί, έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ επιθετικού ποδοσφαίρου, επικρατώντας 5-3 της Κονκαρνό (National) σε ένα ματς γεμάτο ρυθμό, ανατροπές και φάσεις.

Η Στρασμπούργκ έκανε το καθήκον της απέναντι στη Ντανκέρκ (L2), κερδίζοντας 2-1 και εξασφαλίζοντας χωρίς ιδιαίτερη πίεση την πρόκριση. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Μονακό, η οποία πέρασε από την έδρα της Οσέρ με 2-1, χάρη σε ένα διπλό χτύπημα του Μίκα Μπίερεθ.

Η Μαρσέιγ, τέλος, έκανε επίδειξη δύναμης συντρίβοντας τη Μπουργκ-αν-Μπρες με 6-0.

sport-fm.gr