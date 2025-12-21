Ο εκλεκτός της Λίβερπουλ για... αντι-Φαν Ντάικ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ νεότερος δεν γίνεται και η Λίβερπουλ θέλοντας και μη κοιτάει την επόμενη μέρα χωρίς τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό.

Στόχος των «κόκκινων» είναι στο κοντινό μέλλον να αποκτήσουν έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να διαδεχθεί τον θρύλο της ομάδας στο κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά αυτή είναι ο Αλεσάντρο Μπαστόνι. Ο Ιταλός αμυντικός της Ίντερ αποτελεί εδώ και χρόνια έναν εκ των κορυφαίων του πλανήτη στη θέση αυτή με τους «νερατζούρι» να μην είναι αρνητικοί στην προοπτική της πώλησης του το καλοκαίρι του 2026.

Ο 26χρονος είναι πυλώνας της ομάδας και για να μπορέσει η Λίβερπουλ να τον φέρει στο Άνφλιντ θα πρέπει δεδομένα να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Διαβαστε ακομη