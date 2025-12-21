ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισοπαλία με… δύο χαμένους στο Μάιντς

Ισόπαλο, δίχως σκορ, ολοκληρώθηκε το πρώτο χρονικά σημερινό ματς της 15ης αγωνιστικής της Bundesliga, ανάμεσα σε Μάιντς και Ζανκτ Πάουλι, με τον «δικό μας», Μανώλη Σάλιακα, να μένει στον πάγκο σε όλο το 90λεπτο.

Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν θα έλεγε κανείς, υπό τον φόβο να ηττηθούν, προσέχοντας κυρίως τα μετόπισθεν και έχοντας αμφότερες πολλά λάθη στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, με το 0-0 να έρχεται ως… φυσικό επακόλουθο.

Έτσι, οι μεν γηπεδούχοι παρέμειναν ουραγοί στον βαθμολογικό πίνακα, αγνοώντας τη νίκη για 11 συνεχόμενες αγωνιστικές. Την ώρα που οι φιλοξενούμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην 16η θέση, που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής, μετά την δεύτερη διαδοχική ισοπαλία τους.

Διαβαστε ακομη