LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Απόλλων 0-0

Με τον αγώνα ανάμεσα σε ΕΝΥ Ύψωνα και Απόλλωνα που διεξάγεται στο στάδιο «Αμμόχωστος» συνεχίζεται η δράση για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αμφότερες οι ομάδες θέλουν να γυρίσουν σελίδα με τους νέους τους προπονητές (Τσάβι Ροθάδα ΕΝΥ, Ερνάν Λοσάντα Απόλλων) να κάνουν το ντεμπούτο τους. Οι γαλάζιοι ψάχνουν το πρώτο τρίποντο μετά από τρεις αγώνες για να κρατηθούν στην εξάδα και να πλησιάσουν τις θέσεις Ευρώπης την ώρα που οι νεοφώτιστοι θα επιχειρήσουν να κάνουν, όπως και στον αγώνα του πρώτου γύρου, την έκπληξη για να πάρουν βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

65' - Κεφαλιά του Τσεπάκ, πήγε αρκετά ψηλά

56' - ΔΟΚΑΡΙ. Μία στραβοκλωτσιά του Μαλεκκίδη, σε προσπάθεια να ανακόψει τη μπάλα, βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι

55'- Kαμία φάση μέχρις στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

36' - Μεγάλη απόκρουση από τον Ζάντρο στο σουτ από τον Γκασπάρ

26'- Δίπλα από την εστία το σουτ του Μπράντον

24'- Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Μετά από γύρισμα του Γκασπάρ, η μπάλα έφθασε στο ύψος της περιοχής με τον Βάισμπεκ να κάνει το σουτ και τον Ζάντρο να απογειώνεται και να στέλνει τη μπάλα σε κόρνερ

20'- Mε την πλάτη στην εστία ο Βούρος επιχείρησε κάτι πολύ φιλόδοξο, με το γυριστό του να πηγαίνει πολύ ψηλά έξω

15'- Tίποτα σπουδαίο μέχρις στιγμής στον αγώνα

1'- Έναρξη του παιχνιδιού

ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Σέζαρ, Λίπσκι, Πάνκοφ, Μπαχάσα, Κουμούρης, Μπα (73' Tιάγκο) , Μπούντνικ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Βούρος, Λαμ, Μαλεκκίδης (66' Ροντρίγκες), Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Ντουοντού (66΄ Ζμέρχαλ), Τόμας, Καστέλ.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 69' Xριστοδούλου / 64' Λιούμπιτς, 70' Ροντρίγκες, 74' Μπράουν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας