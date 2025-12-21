«Επιφυλάσσεται» η ΚΟΠ για την ημερομηνία διεξαγωγής του Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Αδυνατεί επί του παρόντος να τοποθετηθεί η ΚΟΠ για το πότε θα διεξαχθεί το ντέρμπι Πάφος-ΑΠΟΕΛ, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 19:00 στο «Στέλιος Κυριακίδης» αλλά αναβλήθηκε ένεκα ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από την έντονη βροχόπτωση.

Η ομοσπονδία δεν έχει ακόμη εκδώσει ανακοίνωση (ούτε καν για την αναβολή της αναμέτρησης, μέχρι τις 18:30) και σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Cablenet, άτομα της ΚΟΠ, κατόπιν που τους τέθηκε το ερώτημα του εάν ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (22/12) έχουν μεταφέρει ότι η ομοσπονδία «επιφυλάσσεται».

Θυμίζουμε πως η προκήρυξη προνοεί ότι σε περίπτωση που αγώνας ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί Κυριακή και δεν διεξάγεται, όχι όμως από υπαιτιότητα των δύο ομάδων, θα διεξάγεται την αμέσως επόμενη μέρα (εκτός και αν εμπίπτει σε Διεθνείς ημερομηνίες της FIFA ή της UEFA, κάτι που εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται).

Ωστόσο, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν κλείσει εισιτήρια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να περάσουν τις μέρες των εορτών μαζί με τις οικογένειές τους.

Στην παράγραφο 16.3 της προκήρυξης σημειώνεται λοιπόν ότι «σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί ως ορίζεται πιο πάνω, θα διεξάγεται την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 17, «σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να ορισθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 πιο πάνω, αυτός θα ορίζεται να διεξαχθεί κατά την πρώτη ελεύθερη για τα δύο ενδιαφερόμενα σωματεία ημέρα».

Πλέον αναμένεται η απόφαση της ΚΟΠ η οποία ενδέχεται να μην ληφθεί εντός της ημέρας.

Το σχετικό απόσπασμα της προκήρυξης: