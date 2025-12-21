ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

Με rotation στην ενδεκάδα η Μπάγερν δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, επικράτησε 4-0 κι έκλεισε πανηγυρικά το 2025.

Σαν σε... προπόνηση ολοκληρώθηκε η τελευταία αποστολή της Μπάγερν για το 2025. Με ψήφο στο rotation κι αρκετά νέα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους ως αλλαγή στο γήπεδο, η Μπάγερν ξεμπέρδεψε από το πρώτο ημίχρονο στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, πήρε τη νίκη με 4-0 και θα κλείσει τη χρονιά ως πρωτοπόρος με εννέα βαθμούς προβάδισμα από τη Ντόρτμουντ.

Οι Βαυαροί δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ προηγήθηκαν στο 15΄, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή ο Στάνισιτς σκόραρε με κεφαλιά από κοντά. Στο 32΄ήταν η σειρά του Ολίσε να βρει δίχτυα, όταν έπειτα από... νέο χαμό στην περιοχή κι αδυναμία της άμυνας των γηπεδούχων να καθαρίσει τη φάση, η μπάλα στρώθηκε στον Γάλλο που σκόραρε με προβολή από κοντά.

Έχοντας αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα η Μπάγερν έριξε ρυθμό, αλλά βρήκε δυο ακόμα γκολ λίγο πριν από το φινάλε. Αρχικά στο 86΄ο Λουίς Ντίας σκόραρε με κεφαλιά μετά από γύρισμα του Στάνισιτς, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις με όμορφο σουτ στη γωνία.

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Ούρμπιγκ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ίτο (72΄), Γκορέτζκα, Γκερέιρο (72΄Ντάιμπερ), Ολίσε (90΄+1΄Μάικ), Καρλ (63΄Γκνάμπρι), Λουίς Ντίας, Κέιν

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με ανατροπή η ΑΕΚ έδιωξε το... φάντασμα των Χριστουγέννων

Ελλάδα

|

Category image

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα τα δώσουμε όλα να πετύχουμε τον στόχο μας»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ελλάδα

|

Category image

«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και η Τσέλσι για Καρέτσα, «τον θέλει για το καλοκαίρι 2026»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι άρπαξε το τρίποντο από την Ε.Ν. Ύψωνα ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για το τελευταίο του 2025

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Βίλα νίκησε και τη Γιουνάιτεντ, έγραψε ιστορία και συνεχίζει να ονειρεύεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε λυτρωτή τον Μάρκες ο Λοσάδα έκανε ξεκίνημα με το δεξί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι 22 που θα... ξεκινούσαν το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενημέρωση από ΑΠΟΕΛ για όσους πήραν εισιτήριο για Πάφο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλό για την Ανόρθωση κόντρα στον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη