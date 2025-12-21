Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

Σαν σε... προπόνηση ολοκληρώθηκε η τελευταία αποστολή της Μπάγερν για το 2025. Με ψήφο στο rotation κι αρκετά νέα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους ως αλλαγή στο γήπεδο, η Μπάγερν ξεμπέρδεψε από το πρώτο ημίχρονο στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, πήρε τη νίκη με 4-0 και θα κλείσει τη χρονιά ως πρωτοπόρος με εννέα βαθμούς προβάδισμα από τη Ντόρτμουντ.

Οι Βαυαροί δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ προηγήθηκαν στο 15΄, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή ο Στάνισιτς σκόραρε με κεφαλιά από κοντά. Στο 32΄ήταν η σειρά του Ολίσε να βρει δίχτυα, όταν έπειτα από... νέο χαμό στην περιοχή κι αδυναμία της άμυνας των γηπεδούχων να καθαρίσει τη φάση, η μπάλα στρώθηκε στον Γάλλο που σκόραρε με προβολή από κοντά.

Έχοντας αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα η Μπάγερν έριξε ρυθμό, αλλά βρήκε δυο ακόμα γκολ λίγο πριν από το φινάλε. Αρχικά στο 86΄ο Λουίς Ντίας σκόραρε με κεφαλιά μετά από γύρισμα του Στάνισιτς, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις με όμορφο σουτ στη γωνία.

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Ούρμπιγκ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ίτο (72΄), Γκορέτζκα, Γκερέιρο (72΄Ντάιμπερ), Ολίσε (90΄+1΄Μάικ), Καρλ (63΄Γκνάμπρι), Λουίς Ντίας, Κέιν

