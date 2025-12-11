ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή: Με Άρη το κεκλεισμένων του Απόλλωνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή: Με Άρη το κεκλεισμένων του Απόλλωνα!

Οι ιθύνοντες της Λεμεσιανής ομάδας αποφάσισαν όπως εκτίσουν τη ποινή του ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στο ματς με τον Άρη

Όπως έγινε γνωστό από το πρωί της Πέμπτης, ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε τον Απόλλωνα με ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών αλλά και με απαγόρευση μετακίνησης σε άλλο ένα. 

Παρόλο που αρχικά η απόφαση ήταν να διεξαχθεί το ματς με τη Πάφο κεκλεισμένων των θυρών, προκύπτει ανατροπή και ο Απόλλωνας θα έχει κανονικά τον κόσμο του κόντρα στους πρωταθλητές. Ο λόγος είναι πως δεν θα προχωρήσουν σε έφεση και άρα η ποινή ισχύει αυτόματα από το αμέσως επόμενο ματς που είναι με τον Άρη την προσεχή Κυριακή.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μενέλαος στη Λάρνακα, Σολωμού στη Λεμεσό - Βούλγαρος στο ΒΑΡ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Προοπτική για το 2Χ2

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στηρίζει Αλόνσο ο Κουρτουά: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα λέγονται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαλάχ: Η BILD αναφέρει πως ο... Βίρτζ είναι από τους λόγους που «ξέσπασε»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωση ΚΟΠ: Δεν κάνει έφεση ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αντίδραση ΑΕΛ για τη ποινή του Αθλ. Δικαστή: «Ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις, θα γίνει διερεύνηση της υπόθεσης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή: Με Άρη το κεκλεισμένων του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Standby για Μαρόκο ο Φράνσις Ουζόχο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φεύγουν τέσσερις από τον Άρη για το Κόπα Άφρικα!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σπαλέτι: «Κατά διαστήματα ήταν ντροπιαστική η εικόνα μας, έχει ποιότητα η Πάφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκεί όπου ανήκει: Ο Μάρκο Ρόις υποστήριξε τη Ντόρτμουντ από το πέταλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η βαθμολογία στο Champions League με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών & ελληνικών ομάδων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Για το «διπλό» στο Μιλάνο ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Καμουφλαρισμένος Ζιζού είδε Ρεάλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη