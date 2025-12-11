Ανατροπή: Με Άρη το κεκλεισμένων του Απόλλωνα!

Όπως έγινε γνωστό από το πρωί της Πέμπτης, ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε τον Απόλλωνα με ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών αλλά και με απαγόρευση μετακίνησης σε άλλο ένα.

Παρόλο που αρχικά η απόφαση ήταν να διεξαχθεί το ματς με τη Πάφο κεκλεισμένων των θυρών, προκύπτει ανατροπή και ο Απόλλωνας θα έχει κανονικά τον κόσμο του κόντρα στους πρωταθλητές. Ο λόγος είναι πως δεν θα προχωρήσουν σε έφεση και άρα η ποινή ισχύει αυτόματα από το αμέσως επόμενο ματς που είναι με τον Άρη την προσεχή Κυριακή.