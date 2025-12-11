Ανατροπή: Με Άρη το κεκλεισμένων του Απόλλωνα!
Οι ιθύνοντες της Λεμεσιανής ομάδας αποφάσισαν όπως εκτίσουν τη ποινή του ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στο ματς με τον Άρη
Όπως έγινε γνωστό από το πρωί της Πέμπτης, ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε τον Απόλλωνα με ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών αλλά και με απαγόρευση μετακίνησης σε άλλο ένα.
Παρόλο που αρχικά η απόφαση ήταν να διεξαχθεί το ματς με τη Πάφο κεκλεισμένων των θυρών, προκύπτει ανατροπή και ο Απόλλωνας θα έχει κανονικά τον κόσμο του κόντρα στους πρωταθλητές. Ο λόγος είναι πως δεν θα προχωρήσουν σε έφεση και άρα η ποινή ισχύει αυτόματα από το αμέσως επόμενο ματς που είναι με τον Άρη την προσεχή Κυριακή.